Inter-Esposito, si stringe per il rinnovo: parti distanti, ma c’è una volontà comune

In casa Inter proseguono i contatti con l’entourage di Sebastiano Esposito: come scrive Tuttosport, il club nerazzurro vuole blindare con un contratto fino al 2025 il gioiello più brillante prodotto dal proprio settore giovanile, ma l’intesa tra le parti non è ancora arrivata.

“L’Inter in questi giorni sta lavorando intensamente anche per portare a termine l’operazione “blinda-Esposito”. I nerazzurri e Augusto Carpeggiani, rappresentante del giovane attaccante, si sono visti giovedì per finalizzare l’accordo, per il quale ancora c’è un po’ di distanza tra le parti, comunque decise ad andare avanti fino a trovare l’intesa“.

VOLONTA’ COMUNE – “Sebastiano Esposito compirà 18 anni il 2 luglio: per quella data l’Inter vuole fargli firmare un nuovo contratto, che lo leghi al club per le prossime 5 stagioni. Esposito, peraltro, aveva già firmato il 2 luglio scorso un primo contratto a scadenza 2022 e la sua intenzione, dopo questa annata che lo ha visto protagonista a suo modo nella stagione interista, è quella di prolungare con il club dove è cresciuto fino a raggiungere la Serie A. Volontà ribadita più volte in passato anche dalla famiglia, che ha rifiutato i corteggiamenti delle big europee, per esempio il Psg, preferendo che il giocatore crescesse tranquillo a Interello“.

FUTURO A FINE STAGIONE – “L’entourage dell’attaccante punterebbe ad avere un contratto in stile-Pinamonti (il quale all’Inter guadagnava 1 milione più bonus), mentre il club aveva pensato a un’offerta leggermente inferiore e per questo si sta lavorando a una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Dopodiché, si deciderà una volta concluso il campionato, quale sarà il percorso migliore affinché Sebastiano continui a crescere: se sempre con Conte (che però vorrebbe almeno altre due alternative oltre ai titolari) oppure se in prestito in un club dove possa totalizzare un numero importante di presenze (a gennaio avevano sondato il terreno Parma e Spal)“.