TMW – Esposito, offerta monstre per il rinnovo. Ma all’attaccante non basta e rilancia

Tra le questioni da risolvere in casa Inter c’è anche quella relativa al rinnovo del giovane attaccante Sebastiano Esposito. Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha parlato con l’entourage del giocatore e ha presentato un’offerta monstre al centravanti, come riporta TMW: 800mila euro netti per 5 anni di contratto. “Il precedente triennale è da circa 130 mila più premi all’anno. Nelle scorse settimane c’era fiducia tra le parti per chiudere. Invece Esposito ha dettato la linea, chiedendo un milione di euro netto all’anno, più per uno status che non per il guadagno in sé e per sé, anche perché l’Inter sarebbe disponibile eventualmente a rivedere l’accordo stagione dopo stagione, in caso di buone prestazioni”.