Eto’o: “Guardiola? Un giorno mi umiliò così. Inter? Allo stadio se vedevi i nostri occhi…”

L'ex nerazzurro parla poi del suo rapporto con Pep Guardiola."Ha vissuto tutta la sua vita a Barcellona, ma negli anni in cui ero lì non ha mai capito al gruppo. Non si parla a uno con la mia storia come si parla a un debuttante, è stato maldestro. Un giorno ha deciso di togliermi la maglia numero nove per darmi la 14, per me è stata un'umiliazione. Gli ho detto: 'Pep, tu mi chiederai scusa perché sarò io a farti vincere, non Lionel Messi. Questa è la mia epoca, puoi chiederlo a Xavi, ad Andres Iniesta; sono io che faccio vincere la squadra".