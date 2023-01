Supercoppa Milan-Inter, gettone da 7,5 milioni per la Lega. Ecco come verrà diviso tra i club

"La partita sarà trasmessa in oltre 165 Paesi da più di 35 broadcaster stranieri. Milioni di tifosi dal mondo potranno sintonizzarsi: dall’Europa all’America (dagli Stati Uniti al Venezuela ai Caraibi), dal nord Africa alla zona sub-sahariana, in Asia, Australia, ovviamente in Medio Oriente. Più di 30 videocamere (e un drone per le riprese aeree) rispetto alle ordinarie 22, il maggior numero di mezzi mai impiegato dalla Lega di A in una partita giocata all’estero. Debutterà anche la tecnologia in grado di rilevare il fuorigioco semiautomatico", riporta La Gazzetta dello Sport.