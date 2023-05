Eto’o: “Onana è più forte di Maignan. Qualcuno non era convinto, ho garantito io”

"Per me Onana è più forte di Maignan. Sono due grandissimi portieri. Coi piedi Onana è più abile. Ricordo le prime trattative con l'Inter, io ho garantito, non c'era grandissima convinzione in qualcuno dell'Inter. Ora Onana sta per giocare una finale, se non avesse fatto così bene magari mi avrebbero incolpato dicendo che lo avevo sponsorizzato io", ha raccontato Eto'o.