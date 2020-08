Inter, ‘regalo’ da Suning: in caso di vittoria della Coppa di 3 mln a squadra e dipendenti

Un regalo, una ciliegina sulla torta che, qualora ce ne fosse bisogno, costituisce uno stimolo in più per inseguire il successo questa sera a Colonia nella finale contro il Siviglia. In caso di vittoria dell’Europa League, secondo quanto riportato Dalla Gazzetta dello Sport, in tutti i contratti di giocatori e staff e dipendenti, è previsto un bonus in denaro, proporzionale a stipendi e meriti:

REGALO ESTIVO – “C’è un premio previsto per la rosa nerazzurra, ma anche per lo staff e per i dipendenti, in caso di vittoria stasera a Colonia. 3,2 milioni di euro complessivi (lordi), da dividersi in parti più o meno proporzionali agli stipendi“.

BONUS PREVISTO – “Tutti i contratti dei giocatori (che si prenderanno quasi due netti) prevedevano un bonus in caso di vittoria europea, e dell’Europa League in particolare. Ci sono meccanismi che permettono di arrivare a un premio “pieno” in base a un numero minimo di presenze consistenti (non bastano gli ultimi minuti) e un premio dimezzato in caso contrario“.

CONTE ESCLUSO – “Tutti tranne Antonio Conte: il contratto del tecnico non prevede invece premi in caso di trionfo. Del resto lo stipendio base era già sostanzioso. Alzando la coppa Conte continuerebbe il filotto di cinque stagioni con almeno un successo“, conclude la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)