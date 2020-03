Coronavirus, l’European Leagues: “Priorità alla salute ma fondamentale finire i campionati per…”

“Per l’European Leagues è fondamentale che le competizioni nazionali possano essere completate in questa stagione, per limitare l’impatto negativo sull’intero ecosistema calcistico”. E’ quanto afferma in un comunicato l’associazione di 27 leghe calcistiche nazionali, dopo una riunione d’emergenza del Consiglio direttivo (ne fa parte anche l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo) che “all’unanimità ha affermato che la salute è la priorità più importante e viene sempre prima!”.

(ANSA)