Lukaku al lavoro per l’Inter? Messaggio a Fabregas: “Mai pensato di venire in Italia?”

Fabregas considera Conte importante per la sua carriera. Lo ha detto lui stesso su Twitter, rispondendo ad alcune domande. E Romelu Lukaku, come sa fare bene, ha raccolto l’assist e gli ha fatto pure una proposta: «Hai mai pensato di venire a giocare in Serie A? Voglio dire, hai giocato in Premier e Liga…».

Attaccante all’attacco. Dopotutto è il suo lavoro e sono tanti i giocatori che potrebbe convincere a vestire la maglia dell’Inter. Si parla di Mertens e di Vertonghen per esempio. Ma intanto Romelu fa l’occhiolino a Fabregas sui social.