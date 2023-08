Facchetti su Lukaku: “Immagino volesse il sacrificio di Inzaghi, follia. Spero che San Siro…”

Gianfelice Facchetti ha commentato in una dichiarazione all'AGI l'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma. Un trasferimento non immaginabile fino a pochi mesi fa. Big Rom ha sparigliato tutte le carte, con un improvviso ripensamento sull'Inter - dove era stato riaccolto e atteso dopo il lungo infortunio - con l'idea di accasarsi addirittura alla Juventus. La folle estate di Romelu potrebbe aver trovato pace oggi, con l'arrivo a Roma. Forse.

Facchetti ripercorre le principali tappe della strana storia di Big Rom con l'Inter: "La storia tra l'Inter e Lukaku è finita male per sua responsabilità e anche un po' della sua 'corte dei miracoli'. Già riprenderlo fu una scommessa, dopo la maniera in cui se ne andò. Una volta tornato, di fatto è stato aspettato quasi fino a primavera per infortuni e altre difficoltà. L'apporto alla stagione scorsa da parte sua è stata appena sufficiente fino a un certo punto, tralasciando Istanbul anche se gli errori ci stanno, e infatti gli interisti sarebbero stati contenti di ripartire insieme. Con queste premesse, il giocatore ha avuto la faccia tosta di avanzare pretese". Gianfelice avanza un'ipotesi: "Immagino volesse il sacrificio di Inzaghi, pura follia. Capricci a parte del calciatore, è emersa anche la problematicità che lo ha portato a ripetere identiche situazioni. Il talento ha mascherato spesso tutto ciò, anche perché per un tifoso tradito ce n'è subito un altro pronto a farsi sedurre. Oggi atterra a Roma e spero che San Siro lo ignori quando si presenterà. Nessun rancore, conta solo l'Inter".