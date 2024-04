L'Inter batte l'Empoli tra le mura amiche di San Siro con una prestazione efficace. Ecco come Massimiliano Farris ( Inzaghi non è intervenuto per un problema di voce) ha commentato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV: "Non era facile perché l'Empoli aveva perso con il Milan e non aveva mollato mai. Con il Bologna non aveva mollato tenendole testa. Partita pericolosissima, avevamo tantissimi giocatori fuori. Nella prima settimana abbiamo lavorato con 3-4. Merito ai ragazzi. Abbiamo fatto una piccola riunione post gara, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo concesso un po' troppo. Nel secondo abbiamo serrato meglio i ranghi e concesso il minimo indispensabile. I ragazzi subentrati hanno fatto una bellissima azione per fare il secondo gol".

"Il lavoro è quello che facciamo in settimana. i ragazzi hanno capito quello che vogliamo, facciamo continui aggiustamenti per capire gli spazi da prendere ma poi in campo vanno loro. Si divertono in allenamento e si vede. Percorso straordinario in campionato e i numeri lo testimoniano. Visto quello che succede nella parte bassa della classifica queste squadre sono ancora più pericolose. L'Empoli ha giocato, nel primo tempo abbiamo concesso un po' di spazio. Abbiamo spiegato come accorciare le distanze e non concedere il campo. La fase di possesso è lasciata alla fantasia dei ragazzi ma mantenendo sempre l'equilibrio. Mkhitaryan? Parlare di lui è superfluo perché è un uomo fantastico, dietro quest'uomo c'è un grande giocatore e noi ce lo godiamo qui all'Inter. Benvoluto da tutti, oggi c'è stata una grande prestazione anche di Barella e Calhanoglu finché è rimasto in campo. Entra Asllani e puntella ancora meglio il centrocampo. Questo è motivo di grande orgoglio per tutti noi", ha concluso Farris.