FCIN1908 / Inter-Empoli, Inzaghi può sorridere: le ultime su Nicolò Barella

Le ultime da Appiano Gentile sul centrocampista nerazzurro

Notizie positive in casa Inter per quanto riguarda Nicolò Barella. Simone Inzaghi, nel post partita a Udine, aveva parlato di forte contusione e quindi di un problema non eccessivamente importante. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il centrocampista nerazzurro sta bene e le sensazioni sono molto positive. Barella si sta regolarmente allenando in gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la partita contro l'Empoli.