FCIN1908 – Domani giornata calda a Milano: atteso anche l’agente di Insigne

Non risultano al momento incontri con la dirigenza dell'Inter ma l'arrivo del procuratore dell'attaccante è da monitorare con attenzione

Lorenzo Insigne è uno dei nomi sui quali l'Inter sta riflettendo per completare il reparto avanzato. Non la priorità, almeno per il momento, ma un'alternativa importante a Duvan Zapata e Joaquin Correa, piste sulle quali si lavora con insistenza in queste ore. La trattativa per il rinnovo del contratto con il Napoli (in scadenza la prossima estate) è ad un punto morto e l'attaccante ha già confidato allo spogliatoio azzurro che l'addio anticipato è ipotesi da tenere in considerazione. In viale della Liberazione sanno bene che tra pochi mesi potrebbero strapparlo a De Laurentiis a parametro zero e per questo motivo, qualora tentassero l'assalto, non offrirebbero oltre 20 milioni di euro.