FCIN1908 / Gosens scalpita, vuole la panchina in Milan-Inter. E per D’Ambrosio…

Sorride l'Inter di Inzaghi, che dalla trasferta di Roma è tornato a casa con una bella vittoria. Partita sempre in controllo dei nerazzurri contro una squadra che Mourinho, da abile stratega quale è, aveva preparato soprattutto sul piano nervoso. Bravi i ragazzi di Inzaghi a rimanere compatti soprattutto in campo e di testa. Una vittoria ampiamente meritata, che mette nella giusta luce il lavoro che Simone Inzaghi e lo staff stanno portando avanti. E non da ieri.

Inzaghi lo ha sottolineato in conferenza stampa a Roma. Nel momento più importante della stagione - momento in cui i nerazzurri si giocano tanto, tantissimo - poter contare sui giocatori da incastrare nelle giuste rotazioni è una manna dal cielo. Si respira un po' più di "povertà" di risorse solo per quanto riguarda difensori e quinti. Robin Gosens è il primo indiziato che Inzaghi conta di recuperare. Come raccolto da Fcinter1908, Robin ha svolto (come anche Danilo D'Ambrosio) un lavoro personalizzato. Il giocatore sta meglio e scalpita. L'Inter dovrà valutare nei prossimi giorni tutti i rischi. Ma la volontà di Gosens è chiara. Farà di tutto per sedersi su quella panchina mercoledì sera.