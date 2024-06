Si è ufficialmente chiusa l'esperienza all'Inter di Nikola Iliev: l'attaccante bulgaro, classe 2004, terminato il prestito al CSKA 1948, continuerà a giocare in patria. Il suo prossimo club sarà il Botev Plovdiv, la società nella quale è cresciuto e che lasciò nell'estate del 2020 per approdare in nerazzurro: trasferimento a titolo definitivo, per il giocatore contratto triennale fino al 30 giugno 2027. L'Inter, secondo quanto appurato da Fcinter1908, incassa 500.000 euro.