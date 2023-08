Inter, UFFICIALE: Iliev ceduto in prestito per una stagione al CSKA 1948, i dettagli

Nikola Iliev riceve la sua prima convocazione per la nazionale bulgara il 5 settembre 2022, per le partite della Nations League contro Gibilterra e Macedonia del Nord il 23 e 26 settembre 2022. Ha esordito nella partita contro Gibilterra del 23 settembre, vinta dalla Bulgaria per 5-1 ed è entrato dalla panchina contro la Macedonia del Nord, vinta in trasferta per 1-0. Ha fatto il suo debutto con i Lions all'età di 18 anni, 3 mesi e 17 giorni il 23 settembre 2022. Il 5 febbraio 2023 è stato annunciato come il calciatore giovanile della Bulgaria per il 2022. Le buone prestazioni di Nikola Iliev gli fanno guadagnare un posto nella lista "Next Generation" di The Guardian per il 2021. Il CSKA è riuscito ad attrarre un giocatore dall'Inter tre volte campione d'Europa, il che è indicativo delle ambizioni dell'Esercito e del lavoro svolto al club. Il nuovo acquisto del CSKA parlerà ai media oggi, presso il club della stampa "Bulgaria" alle 12:30".