Inter, contattato ag Milinkovic: “C’è già il suo sì. Possibile doppio colpo dalla Lazio”

L'Inter fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Come anticipato ieri da FcInter1908, il serbo è richiesta esplicita di Simone Inzaghi alla dirigenza, che lavorerà per accontentarlo anche considerando che il serbo è in uscita dalla Lazio. Spiega il Corriere della Sera: "In passato il presidente Claudio Lotito ha rifiutato offerte ricche, questa volta per non perderlo a zero fra 12 mesi dovrà accontentarsi probabilmente di circa 30 milioni. Ovvio che Simone Inzaghi, che lo ha allenato alla Lazio, lo vorrebbe riabbracciare.