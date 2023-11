FCIN1908/ Inter-Frosinone, striscione per Pavard: “Col ginocchio rotto…”

Quel gesto a Bergamo non è passato inosservato. L'ultima partita di campionato è stata quella del brutto infortunio di Pavard, meno grave del previsto per fortuna. Come raccontato anche da Fcinter1908.it, al termine dell'incontro il francese, nonostante le non perfette condizioni, ha deciso di recarsi sotto il settore ospiti per rassicurare i tifosi presenti che tanto si erano preoccupati dopo l'uscita dal terreno del gioco.