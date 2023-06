FCINTER1908 / Inter, tutti pronti per Istanbul? Le ultime su Mkhitaryan e Correa

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, oggi Mkhitaryan ha svolto una parte di allenamento personalizzato e un'altra in gruppo. Il centrocampista spinge, ma Inzaghi e l'Inter non vogliono forzare troppo. Per la finale ci sarà, da vedere se dal primo minuto o a gara in corso. Anche Correa ieri ha svolto allenamento personalizzato (in parte sul campo e in parte in palestra). Per l'argentino ancora niente gruppo oggi, ma la data di rientro è già stabilita. Tra oggi e domani Inzaghi ritroverà anche Joaquin. E la rosa per la finale di Champions League sarà al completo.