FCIN1908 / Inter, le ultime da Appiano: Pavard pronto, Sanchez no. De Vrij e Dumfries…

Alexis Sanchez non recupererà per la sfida di Coppa Italia. Simone Inzaghi aveva parlato delle condizioni del cileno in conferenza stampa, dopo la vittoria contro la Lazio. Alexis si è allenato a parte a causa del problema muscolare riscontrato nei giorni scorsi. Quindi in attacco le opzioni a disposizione di mister Inzaghi si riducono. Far rifiatare il reparto offensivo sta diventando un'impresa difficile.