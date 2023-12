Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi e per l'Inter. Dopo aver saltato la sfida di ieri sera dell'Olimpico con la Lazio, Alexis Sanchez sarà out anche per gli ottavi di finale di Coppa Italia col Bologna di mercoledì sera.

Come riporta Sky Sport "Alexis Sanchez oggi a parte. Non recupera per il Bologna per via del problema muscolare accusato sabato. Si vedrà nei prossimi giorni per il Lecce".