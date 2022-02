FCIN1908 – Inter, Vecino non convocato per Napoli: ecco il motivo dello stop

Leggero problema per il centrocampista uruguaiano che dovrebbe tornare a disposizione già contro il Liverpool

Matias Vecino non figura tra i convocati di Simone Inzaghi per Napoli-Inter di domani pomeriggio. L'uruguaiano, come appreso da Fcinter1908.it in questi minuti, è rimasto a Milano in via precauzionale a causa di una infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro.