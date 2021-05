FCIN1908 / Juventus-Inter, Antonio Conte non parlerà in conferenza ma solo a Inter TV

Il tecnico nerazzurro analizzerà la gara ai microfoni di Inter TV. La squadra ha lavorato oggi ad Appiano Gentile e si è riunita per una grigliata riconciliatoria, che ha visto Lautaro Martinez ai fornelli.

Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter. Il tecnico nerazzurro analizzerà la gara ai microfoni del canale tematico, come successo anche prima di Inter-Roma. La squadra ha lavorato oggi ad Appiano Gentile in un clima di serenità, nonostante si sia molto parlato della cena alla quale hanno partecipato RomeluLukaku e altri compagni dopo la vittoria sui giallorossi. Rientrato anche il "caso" Lautaro Martinez dopo il battibecco con Conte alla sostituzione: tra lui e il mister c'è stato un chiarimento a parole e successivamente... sul ring.