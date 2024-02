FCIN1908/ Lecce-Inter, novità in attacco? Inzaghi ha provato Sanchez-Arnautovic

Poche ore ancora e l’Inter partirà alla volta di Lecce. In questi minuti è in corso la rifinitura, con Simone Inzaghi chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In attacco potrebbe arrivare un’ulteriore novità, dopo l’assenza di Thuram, fermo ai box. Il tecnico nerazzurro ha infatti provato il tandem con Sanchez e Arnautovic, conservando in testa l’ipotesi di concedere un turno di riposo anche a Lautaro Martinez.