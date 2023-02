FCIN1908 / Inter, dopo la gioia del derby un po’ di meritato riposo: Inzaghi ha concesso…

Il meritato riposo

"Venivamo da un tour de force partito con il Napoli, dovremo recuperare energie fisiche e mentali. I giocatori avranno il meritato riposo, sono molto soddisfatto per questo mese fatto nel migliore dei modi", ha dichiarato ieri Inzaghi ai microfoni di Inter TV. Da gennaio ad oggi i nerazzurri hanno affrontato partite molto impegnative, battuto il Napoli, vinto una Supercoppa. E poi la Coppa Italia contro l'Atalanta, il derby di ieri sera. Conferme e segnali da Inter. Per questo motivo - secondo quanto raccolto da FCINTER1908 - il tecnico nerazzurro ha concesso ai giocatori un paio di giorni per rifiatare. Il ritrovo è fissato per mercoledì ad Appiano Gentile.