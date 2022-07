FCIN1908 / Inter, in sede Simonian: proposto il difensore Medina, la risposta

L’Inter lavora in questi giorni per sistemare il reparto difensivo. Sfumato l’arrivo di Bremer, con il futuro di Skriniar ancora da decidere , resta da capire chi possa completare nel frattempo il reparto al posto di Andrea Ranocchia, finito nelle ultime settimane al Monza.

In questa ottica, secondo quanto raccolto da FcInter1908.it, va letta la visita di Marcelo Simonian in sede questa mattina. Il profilo offerto dal noto agente e intermediario è Facundo Medina, centrale classe 1999 del Lens con contratto in scadenza nel giugno 2024. Al momento però non sembrano esserci margini per intavolare una trattativa.