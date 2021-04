Inter, nome nuovo per la difesa: sfida al Milan per Facundo Medina, contatti avviati

Il difensore argentino del Lens, classe '99, è finito nel mirino dei due club milanesi: primi sondaggi con l'entourage

Nuovo nome per il mercato dell'Inter: secondo tuttomercatoweb.com, la dirigenza nerazzurro avrebbe messo nel mirino Facundo Medina. Difensore mancino classe '99 in forza al Lens, in grado di giocare sia da centrale che da terzino, il giovane argentino è sbarcato in Europa la scorsa estate, proveniente dal Talleres, per 4 milioni di euro più bonus: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo, e avrebbe già effettuato i primi sondaggi con l'entourage del giocatore, nel mirino anche del Milan.