Eriksen e Sensi, due enigmi complessi per Conte. GdS: “Si cerca con ansia una cura efficace”

Eriksen e Sensi erano due degli attesi protagonisti della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina ma i centrocampisti, per motivi diversi, non hanno fatto altro che alimentare i dubbi più che dare certezze all’allenatore. “Sul tavolo del tecnico, però, restano i due enigmi più rotondi e complessi: Eriksen, fuori posto anche da regista, e Sensi, eterno infortunato, fermatosi nel riscaldamento appena ha sentito indurirsi il polpaccio”, commenta infatti La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: “Per entrambi i centrocampisti si cerca con ansia una cura efficace, in campo e fuori, per tutto il resto invece basta il vaccino Lukaku”.