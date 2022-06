FCIN1908 / Inter, Skriniar atteso a Milano per accertamenti: ecco quando torna. E Dzeko…

Ecco gli aggiornamenti in merito alle condizioni di Dzeko e Skriniar, usciti entrambi infortunati in Nations League

L'infortunio patito in Nazionale da Milan Skriniar nel match contro il Kazakistan ha preoccupato e non poco i tifosi dell'Inter ma le prime notizie arrivate dalla Slovacchia hanno quantificato in 3-6 settimane i tempi di recupero. Come appurato da FCInter1908.it, Skriniar è atteso tra domani e sabato a Milano per gli accertamenti con lo staff medico dell'Inter, che vuole valutare e monitorare con attenzione la situazione.