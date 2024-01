Superlega, A22 alla UEFA: “Cessi ogni comportamento anticoncorrenziale”

Nella sua missiva, A22 esprime tra l'altro "profonda preoccupazione in merito al comportamento dell'Uefa nei confronti delle iniziative commerciali" di A22: "Tale comportamento ha già causato danni materiali ad A22 (e ad altre parti), danni che continuano ad aumentare". E nella parte finale della missiva A22 fa riferimento a possibili azioni legali: "Ci riserviamo pienamente tutti i diritti di intraprendere azioni appropriate in tutte le giurisdizioni rilevanti contro l'Uefa e, se del caso, i dirigenti dell'Uefa, cercando sia le misure correttive pertinenti sia il risarcimento corrispondente per i danni materiali che tale comportamento anticoncorrenziale ha già causato e continua a causare ad A22, ai suoi progetti e ai suoi partner".