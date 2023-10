Benfica, Schmidt: “Non temiamo l’Inter e non è decisiva domani. Lautaro e Thuram…”

Vigilia di Champions League al Meazza. L'Inter domani sera al Meazza riprende il suo cammino dopo il pareggio all'esordio con la Real Sociedad di due settimane fa, ospitando il Benfica nel secondo turno del Gruppo D. Roger Schmidt, allenatore dei lusitani, parla in questi minuti in conferenza stampa: qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Mi aspetto un'Inter molto simile a quella dell'anno scorso. È andata in finale di Champions, non ha perso tanti giocatori e gioca un ottimo calcio, è una grande sfida giocare contro di loro. L'anno scorso, in una situazione simile, abbiamo creato i presupposti per vincerla. Era una partita speciale e abbiamo sempre creduto in noi stessi, come fatto l'anno scorso. Cercheremo di mettere in mostra il nostro calcio e di lottare per i tre punti: è l'unico obiettivo di domani".