Sky – Consiglio FIGC, fra 13 giorni il destino del campionato: “Il 23 marzo i presidenti…”

Il prossimo 23 marzo verrà con ogni probabilità deciso il destino di questo campionato. Come riportato da Sky Sport, infatti fra 13 giorni i massimi dirigenti dei club italiani si riuniranno in un ulteriore consiglio federale per portare le loro proposte. L’intento è chiaro: farsi trovare pronti nel momento in cui il calcio potrà ripartire a seguito dell’emergenza coronavirus e al conseguente stop alle manifestazioni sportive indetto dal Governo fino al 3 aprile.

Altro argomento trattato il rapporto con la UEFA. In base alle decisioni del massimo organo calcistico europeo, infatti, potrebbe sorgere anche la possibilità di riorganizzare i calendari di Serie A. Una situazione assolutamente in divenire. Tredici giorni per decidere il destino del campionato di Serie A 2019-20.

(Fonte: Sky Sport)