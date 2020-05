Secondo quanto riporta Sky Sport, la Figc ha inviato al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il Protocollo con le linee guida per le partite del campionato in vista della possibile ripresa. “Il ministro dello Sport dovrà ora valutare il dossier in vista dell’incontro del 28 maggio con i vertici del calcio“.

(Sky Sport)