CorSera – Playoff piano B, FIGC e Lega vogliono completare la stagione. E la Coppa Italia…

La ripartenza della Liga nella settimana dell’8 giugno, annunciata ieri dal Primo Ministro Sanchez, può essere un assist per Gravina in vista dell’incontro con Spadafora. Come sottolinea il Corriere della Sera, il tema cruciale resta se e quando riprenderà la Serie A e il parametro chiave è l’andamento del contagio, anche se, oltre alla data, ci sono altri temi da sviscerare.

Per la data, infatti, il Dpcm attuale vieta eventi sportivi fino al 14 giugno, mentre la Serie A aveva indicato il 13 come data di ripartenza. Per questo, al momento, è plausibile che si slitti fino al 17 o al 20 giugno. “Il cosiddetto «Piano B», votato dal Consiglio Federale, sono i playoff, ma l’idea di Federazione e Lega resta quella di giocare tutte e 124 le partite che mancano alla fine del campionato. E anche di riuscire a chiudere la Coppa Italia”, chiosa il quotidiano.