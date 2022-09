Inter, fine alternanza Handanovic-Onana? “Tutto lascia pensare che contro Roma e Barça…”

Potrebbe presto finire la breve era dell'alternanza in porta tra Samir Handanovic e André Onana. Secondo Tuttosport, infatti, i dirigenti dell'Inter avrebbero raccomandato a Inzaghi di eliminare un ulteriore elemento di confusione per la difesa:

"La breve era dell’alternanza in porta, se - come tutto fa pensare - Simone Inzaghi ascolterà le raccomandazioni arrivate dai dirigenti, è destinata a finire. Samir Handanovic, definito “titolare” dall’allenatore a inizio stagione, giocherà con la Roma (André Onana sarà reduce dal viaggio in Corea del Sud) e a questo punto dovrebbe concedere il bis in Champions col Barça".