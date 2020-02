CorSera – Fiorentina, Commisso accontenterà Chiesa: via se vuole. Ma non alla Juve…

Si parla del futuro di Federico Chiesa sul Corriere della Sera. Il calciatore, in orbita Inter, ha strappato una promessa da parte della Fiorentina: “Il mercato invernale, con 80 milioni spesi, ha dato la scossa. In estate serviranno almeno due titolari pesanti. Intanto è stato ricostruito il rapporto con i Chiesa, padre e figlio. Federico, entro la fine di marzo, potrebbe allungare l’impegno con i viola sino al 2024. Il sogno è una Fiorentina incentrata sulle sue tre giovani stelle: Castrovilli, Vlahovic e Chiesa. Ma quest’ultimo ha ricevuto una promessa. Se a giugno chiederà di essere ceduto, Rocco lo accontenterà. Dove? Non alla Juve…”.