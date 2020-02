Il ds della Fiorentina: “Presto incontro con Chiesa per il rinnovo. C’è complicità e…”

E’ già un giocatore simbolo della Fiorentina e la società viola vuole provare a trattenerlo. Federico Chiesa è un giocatore nel mirino di big come Inter e Juventus ma il club di Commisso è pronto ad offrirgli il rinnovo. Ha parlato di questo il direttore sportivo Pradé: «L’incontro per il nuovo contratto si sta avvicinando, non posso dire adesso se sono ottimista o no, di certo il rapporto con Federico è di grande complicità e condivisione. Ci vedremo presto, appena i risultati ce lo permetteranno. Il calciatore si sta rendendo conto delle prospettive di questo club.Il mercato che abbiamo fatto a gennaio ha lanciato segnali importanti».

(Fonte: repubblica.it)