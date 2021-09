Fiorentina-Inter, Inzaghi ha le idee chiare: niente calcoli per il tecnico

Il tecnico nerazzurro prosegue nella sua politica, ovvero pensare a una partita alla volta

Archiviata la vittoria contro il Bologna, questa sera l'Inter di Simone Inzaghi è attesa dall'insidiosa trasferta di Firenze. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la politica del tecnico nerazzurro non cambia, ovvero si pensa a una gara alla volta, Inzaghi non farà calcoli in vista della sfida con la Dea in programma sabato.