Fiorentina-Inter, chance Eriksen da regista. Difesa inedita con Kolarov e torna Sensi dal 1′

Dopo il pareggio contro la Roma all’Olimpico, prima della sfida con la Juve di domenica, l’Inter scenderà in campo domani sera contro la Fiorentina. Il tecnico dei nerazzurri Conte farà turnover contro la squadra viola e darà l’opportunità di giocare a qualcuno che finora ha trovato meno spazio. La novità più importante è quella relativa a Eriksen: il danese giocherà dal 1′ in Coppa Italia in un ruolo inedito da quando veste nerazzurro. Prenderà il posto di Brozovic come vertice basso davanti alla difesa.

Il danese titolare non sarà l’unica novità di domani. In difesa spazio a Ranocchia e Kolarov che, secondo Sky Sport, comporranno la linea difensiva assieme a Skriniar. Con Eriksen in mediana ci saranno Vidal e Sensi, sulle fasce Young e Perisic. In attacco turno di riposo per Lukaku, la coppia sarà Lautaro-Sanchez.