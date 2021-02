Inter, una frase di Lukaku è l’autocertificazione di una convinzione

Il Corriere dello Sport racconta il fantastico derby di Romelu Lukaku: prima assistman, poi goleador con una cavalcata straordinaria

Dentro al derby di Milano c'era un'altra partita in sospeso da godersi: il duello tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic dopo il fattaccio della Coppa Italia. Ebbene, questa battaglia è stata stravinta dal centravanti belga, che continua il suo trend positivo con i rossoneri: "«I am the best. Tu passamela, te l’ho detto c...» tradotta in milanese - scrive il Corriere dello Sport -, con i puntini o un opportuno “beep” sull’ultima parola, l’esclamazione di Romelu Lukaku dopo il gol, il tre a zero, il colpo di grazia al Milan nel derby e forse in campionato, suona: «Ghe pensi mi». Faccio io.