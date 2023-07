Sky – Inter, per Frattesi contratto di 5 anni: 26/27 mln più Mulattieri. Venerdì le visite

L'Inter ha trovato l'accordo col Sassuolo per il centrocampista che presto potrebbe firmare per il club nerazzurro

Dopo aver ceduto Brozovic all'Al Nassr, l'Inter si è subito mossa per il sostituto e ha chiuso per Davide Frattesi. Il centrocampista ha scelto i nerazzurri e l'affare è in dirittura d'arrivo. Oggi l'incontro tra i club ha prodotto la fumata bianca, poi il vertice con l'agente del giocatore che ha confermato la trattativa ormai definita.