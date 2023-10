Frattesi spinge per esserci col Bologna. Inzaghi deciderà domani: poi si unirà con l’Italia

Dopo la sfida ben vinta con il Benfica in Champions League, l'Inter sarà in campo domani alle 15 con il Bologna prima della sosta per le nazionali. Ancora da capire se Davide Frattesi farà parte o meno della sfida, il centrocampista spinge per esserci.

"Il recupero di Davide Frattesi prosegue bene, tra oggi e domani Inzaghi deciderà se convocarlo o meno per il Bologna. Qualora dovesse scendere in campo, di sicuro poi risponderà alla chiamata dell’Italia, diventando il 15° interista in giro per il mondo durante la pausa di ottobre. Ma pure se non dovesse giocare, non è escluso che possa comunque raggiungere Spalletti: si sente bene e vuol dare il suo contributo", scrive La Gazzetta dello Sport.