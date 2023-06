Frattesi, fissato l’incontro Milan-Sassuolo: l’Inter aspetta Brozovic, Juve e Roma…

“Il Milan deve chiudere in queste ore l’accordo col Newcastle e poi, più ricco, farà la sua offerta definitiva. All’inizio della prossima settimana è in agenda un incontro tra i rossoneri e il Sassuolo: fino ad allora non accadrà niente. Occhio alla tempistica, dunque. Perché l’Inter spera di cedere Brozovic in Arabia entro domenica per tornare a parlare, forte di 20-25 milioni, con... nuovi argomenti”.