Frattesi: “Inter scelta importante, non ci ho pensato un attimo. Idolo? Julio Cesar”

"3 date importanti? 2016: la prima data è legata a mio nonno, ogni volta che succede qualcosa di bello o faccio un gol lo dedico a lui. 2019: è stato un anno bellissimo e fondamentale per la mia crescita. Ho conosciuto eprsone importanti che fanno parte della mia vita e ho avuto l'opportunità di vivere un'esperienza incredibile nel Mondiale U20 giocato in Polonia. Luglio 2023, è il periodo in cui sono arrivato qui all'Inter. Per me è stata una scelta importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità, come ho detto quando sono arrivato. Sono veramente contento".