"Ma a 25 anni (il 22 settembre) può accontentarsi di questo ruolo? Può conservare la Nazionale giocando così poco? La risposta è no. Davide, deludente in Germania come tutti, è stato celebrato sui social perché trascinava pesi in spiaggia. Sa benissimo che lo attende una stagione decisiva. Se la prima a Milano è stata d’ambientamento, la seconda dovrà essere diversa. Ha pensato di andarsene, Marotta ha chiuso porta. Non gli resta che sgomitare con Zielinski e schiodare dalla testa di Inzaghi il dogma dell’indispensabilità di Mkhitaryan (35 anni) per riuscire a giocare dall’inizio", sottolinea il quotidiano.