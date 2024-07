Ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social il video pubblicato dalla speaker e conduttrice radiofonica molto vicina alla Roma, Roberta Pedrelli. Protagonista delle immagini catturate in spiaggia è Davide Frattesi . Il giocatore dell' Inter era stato "criticato" sui social insieme a tutti i suoi compagni della Nazionale italiana a causa del brutto Europeo. Sui social in molti pretendevano che i giocatori azzurri non facessero nemmeno le vacanze.

Proprio a questo proposito Roberta Pedrelli ha voluto condividere le immagini di Davide Frattesi, intento ad allenarsi anche in vacanza sulla spiaggia. "Pubblico questo video oltre i colori. La critica dopo l'Europeo ci stava. Ma criticarli perché sono in ferie, pensando che dimentichino il loro ruolo, no. Anche in vacanza il professionista resta tale. Bravo, Davide Frattesi", ha scritto la speaker. Ma le polemiche sul tema dei giocatori che allenandosi farebbero solo il loro dovere non sono terminate.