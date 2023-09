Inter, Frattesi illumina San Siro. Messaggio a Inzaghi: “Sono pronto”. Si candida per il derby

"Di quanta benzina avesse in corpo Frattesi, Luciano Spalletti dev’essersi accorto presto. Però poi, quando si giocano due partite in quattro giorni, si fanno valutazioni anche allargate: al di là dell’infortunio a Tonali, questa era la partita per l’interista e per i suoi desideri di vetrina. Per uno che in campo corre ovunque, poi è più facile trovare il corridoio giusto, ma ieri sera l’impressione di tante partite passate si è manifestata chiarissima: Frattesi sa correre incontro al gol e capita anche che sia il gol a “cercare” lui. Frattesi non è tipo che sa aspettare, vive di adrenalina come Spalletti aveva chiesto di fare alla sua squadra. Aggressività e inserimenti: il verbo predicato dal c.t. da quando ha incontrato i ragazzi a Coverciano. Sussulti e moto perpetuo: anche la foto esatta della partita di Frattesi", scrive il quotidiano.