Caressa: “Frattesi e Barella possono giocare insieme. Davide oggettivo, su di lui…”

Credo sia importante la posizione delle mezzali e Barella ha dimostrato di saper giocare anche dall'altra parte. Credo sia importante anche in chiave Inter perché Nicolò e Davide si ritenevano uno il sostituto dell'altro invece hanno dimostrato di poter giocare insieme. Frattesi non lo scopriamo adesso, veniva da partite giocate bene in NL, veniva da ottimi campionati, magari con una flessione quando era in partenza del Sassuolo, lo scombussolavano quelle voci, psicologicamente. Poi mi piace quando parla, ha un'analisi oggettiva della partita, stando in campo oltre il novantesimo, non è da tutti. Penso ci sia da puntare in assoluto su di lui. Che bisogna puntare anche su Barella si sa già. Non conta poi solo chi inizia, anche avere sostituti bravi dà tanto in più.