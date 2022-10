Frey si lamenta, Zamorano duro: “Vai a piangere”. E Materazzi: “Non dire cagate”

Siparietto social tra tre ex interisti. A Zamorano e Materazzi non sono piaciute le lamentele di Sebastien Frey

Il post partita di Fiorentina-Inter continua sui social. Sebastien Frey , doppio ex, si è lamentato per i torti subiti dalla Fiorentina (casualmente dimenticando il mancato fischio sul fallo di Jovic su De Vrij che ha portato al 3-3).

"Inizio questo post facendo i complimenti ad entrambe le squadre per lo spettacolo di ieri sera. Spettacolo purtroppo macchiato nuovamente da episodi “ spiacevoli “. Se l’Inter ha vinto e perché ci ha creduto fino in fondo ma.…. Sono sempre stato un PRO VAR perché ritengo che possa facilitare e aiutare tutti …. Usato così ( o non usato ) forse devo rivedere il mio modo di pensare ( purtroppo)"

Dure le reazioni di due ex interisti come Ivan Zamorano e Marco Materazzi. Zamorano ha risposto così a Frey: "Seba vai a piangere in chiesa. Forza Inter". Più diretto Materazzi: "Seba non dire cagate!".