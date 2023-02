Futuro Inter, cosa accadrà? “C’è il sospetto fondato che il nuovo partner…”

Cosa accadrà sul futuro societario dell'Inter? E' questa la domanda che circola tra i tifosi nerazzurri e gli addetti ai lavori in questi mesi. Sono attese novità nelle prossime settimane, con Goldman Sachs e Raine Group, advisor scelti da Suning per cercare un socio, che stanno parlando in maniera fitta con un fondo americano.