Gabigol, accordo Inter-Flamengo: le cifre. I brasiliani però temporeggiano con una convinzione

La storia tra Gabigol e il Flamengo ufficialmente termina oggi e ancora non è dato sapere se proseguirà o meno nel 2020. La certezza è però che il club brasiliano abbia tutta l’intenzione di trattenere il giocatore ed acquistarlo definitivamente. Senza fretta però. Secondo quanto riporta GloboEsporte, infatti, il Flamengo non scalpita per risolvere la situazione, anzi è sicuro che il passare dei giorni porterà un maggior beneficio economico nell’operazione. La dirigenza ha già fissato i suoi obiettivi, così come la valutazione di Barbosa ed attende una risposta.

Durante il viaggio in Qatar per il Mondiale per Club, riporta il quotidiano, il board dei rossoneri ha incontrato l’entourage del giocatore per discutere dell’affare: tutte le parti sono uscite soddisfatte ed ottimiste sulla buona riuscita, senza però l’affondo decisivo. Il Flamengo ha un accordo pattuito in estate con l’Inter di 16 milioni di euro per l’80% del cartellino di Gabigol: questo verrà approvato solo d dopo l’ok del giocatore.

Gli agenti del giocatore assicurano che dietro ci siano sondaggi da diversi club europei e presto il giocatore prenderà la decisione definitiva per il suo futuro. L’Inter, però, non si è voluta esprimere pubblicamente in merito. I tifosi del Flamengo restano in ansia per il loro idolo, il club è sicuro che il tempo sarà decisivo per la buona riuscita dell’affare: sono dunque attesi sviluppi nelle prossime settimane.